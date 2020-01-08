Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил фотографию из тренажерного зала, которая за несколько часов стала хитом в интернете.

На снимке 34-летний футболист позирует в фитнес-центре с гирей в полуприседе. В кадре невероятно четко просматриваются разнообразные группы мышц. "Утренняя тренировка", – подписал публикацию Роналду.

За 6 часов пост собрал более 6 млн отметок "нравится".

Новости Роналду побил невероятный рекорд Месси

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк, жена экс-игрока "Динамо" Николая Морозюка, заподозрила нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в фальшивом романе с Джорджиной Родригес.

Свои подозрения скандальная дива выложила в сторис на странице в Instagram.

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