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8 января • обновлено в 20:21
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Раздетое фото Криштиану Роналду собрало 6 млн лайков за 5 часов

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Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил фотографию из тренажерного зала, которая за несколько часов стала хитом в интернете.

На снимке 34-летний футболист позирует в фитнес-центре с гирей в полуприседе. В кадре невероятно четко просматриваются разнообразные группы мышц. "Утренняя тренировка", – подписал публикацию Роналду.

Morning Workout💪🏼

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

За 6 часов пост собрал более 6 млн отметок "нравится".

Раздетое фото Криштиану Роналду собрало 6 млн лайков за 5 часов

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Роналду побил невероятный рекорд Месси

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк, жена экс-игрока "Динамо" Николая Морозюка, заподозрила нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в фальшивом романе с Джорджиной Родригес.

Свои подозрения скандальная дива выложила в сторис на странице в Instagram.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Криштиану Роналду
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