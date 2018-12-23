Раздетая жена голкипера сборной Украины разорвала сеть снимками с отдыха

Супруга голкипера киевского "Динамо" Дениса Бойко Валерия порадовала своих подписчиков снимками со своей морской фотосессии. Жена вратаря сборной Украины опубликовала в Instagram несколько эффектных кадров.

Кадры вызвали настоящий фурор у поклонников красотки. В комментариях друзья Леры не сдерживают эмоции, восхищаясь внешностью девушки.

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Новости Жена вратаря сборной Украины Лера Бойко похвасталась эротической сьемкой

Как сообщал OBOZREVATEL, Бойко, которому Андрей Шевченко доверил место в основном составе сборной Украины, отметился жутким ляпом в матче Лиги наций против Словакии. Вратарь национальной команды пропустил обидный гол в средине первого тайма.