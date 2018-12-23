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Раздетая жена голкипера сборной Украины разорвала сеть снимками с отдыха

11.3тЧитать материал на украинском

Супруга голкипера киевского "Динамо" Дениса Бойко Валерия порадовала своих подписчиков снимками со своей морской фотосессии. Жена вратаря сборной Украины опубликовала в Instagram несколько эффектных кадров.

Кадры вызвали настоящий фурор у поклонников красотки. В комментариях друзья Леры не сдерживают эмоции, восхищаясь внешностью девушки.

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Новости
Жена вратаря сборной Украины Лера Бойко похвасталась эротической сьемкой

Как сообщал OBOZREVATEL, Бойко, которому Андрей Шевченко доверил место в основном составе сборной Украины, отметился жутким ляпом в матче Лиги наций против Словакии. Вратарь национальной команды пропустил обидный гол в средине первого тайма.

Персона
Денис Бойко
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Представляю,как тысячи хуторян "радуются".....им глубоко фиолетово....
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Дегтяренко Светлана, РАГУЛИХА, радуйся одна!
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