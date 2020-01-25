Футболист молодежной сборной Украины Валерий Лучкевич вместе с женой отправился отдыхать на Мальдивы.

Накануне 24-летняя Аня Опальник произвела настоящий фурор в Instagram, выложив откровенное фото с райского пляжа Индийского океана.

В кадре девушка сидит на качелях спиной, на фоне синего неба демонстрируя выпуклые ягодицы, облаченные в ярко-желтые плавки.

"Если не брать во внимание меня , то можно увидеть флаг Украины" - подписала снимок девушка.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться и другими фото девушки.

Аня Опальник @_anna_luch_

Аня Опальник @_anna_luch_

Аня Опальник @_anna_luch_

Аня Опальник @_anna_luch_

Аня Опальник @_anna_luch_

Аня Опальник @_anna_luch_

Новости Жена футболиста сборной Украины похвасталась откровенным селфи в ванной

Отметим, что Анна в начале прошлого года стала участником небольшого курьеза. Девушка разместила в Instagram фото с продажей абонемента в фитнес-клуб и проболталась, что уезжает надолго в Бельгию, таким образом"спалив" трансфер своего бойфренда.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!