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25 января • обновлено в 22:05
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Раздетая жена футболиста сборной Украины необычно показала флаг Украины

2.2т
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Футболист молодежной сборной Украины Валерий Лучкевич вместе с женой отправился отдыхать на Мальдивы.

Накануне 24-летняя Аня Опальник произвела настоящий фурор в Instagram, выложив откровенное фото с райского пляжа Индийского океана.

В кадре девушка сидит на качелях спиной, на фоне синего неба демонстрируя выпуклые ягодицы, облаченные в ярко-желтые плавки.

"Если не брать во внимание меня , то можно увидеть флаг Украины" - подписала снимок девушка.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться и другими фото девушки.

Аня Опальник

Аня Опальник

@_anna_luch_

Аня Опальник

Аня Опальник

@_anna_luch_

Аня Опальник

Аня Опальник

@_anna_luch_

Аня Опальник

Аня Опальник

@_anna_luch_

Аня Опальник

Аня Опальник

@_anna_luch_

Аня Опальник

Аня Опальник

@_anna_luch_

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Отметим, что Анна в начале прошлого года стала участником небольшого курьеза. Девушка разместила в Instagram фото с продажей абонемента в фитнес-клуб и проболталась, что уезжает надолго в Бельгию, таким образом"спалив" трансфер своего бойфренда.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Валерий Лучкевич
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Балабась Владимир
Балабась Владимир
Дам во флаг недорого...Реклама ?А где телефон?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Флаг на жoпу натянула :-D
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