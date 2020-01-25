Футболист молодежной сборной Украины Валерий Лучкевич вместе с женой отправился отдыхать на Мальдивы.
Накануне 24-летняя Аня Опальник произвела настоящий фурор в Instagram, выложив откровенное фото с райского пляжа Индийского океана.
В кадре девушка сидит на качелях спиной, на фоне синего неба демонстрируя выпуклые ягодицы, облаченные в ярко-желтые плавки.
"Если не брать во внимание меня , то можно увидеть флаг Украины" - подписала снимок девушка.
Если не брать во внимание меня , то можно увидеть флаг Украины 🇺🇦✅😏🙌🏼 . . . #travel #travelphotography #travelblog #maldives #maldivesislands #bestvocations #chill #maldivesphotography #followmeto #folow4folow #likeforlikes #annet_kruzo #мальдивы #путешествие #идеидляфото #мирмоимиглазами
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Аня Опальник
@_anna_luch_
Аня Опальник
@_anna_luch_
Аня Опальник
@_anna_luch_
Аня Опальник
@_anna_luch_
Аня Опальник
@_anna_luch_
Аня Опальник
@_anna_luch_
Отметим, что Анна в начале прошлого года стала участником небольшого курьеза. Девушка разместила в Instagram фото с продажей абонемента в фитнес-клуб и проболталась, что уезжает надолго в Бельгию, таким образом"спалив" трансфер своего бойфренда.
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