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30 мая • обновлено в 21:08
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Раздетая невеста футболиста сборной Украины Артема Шабанова залезла на пальму

4.9т
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Подруга футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Шабанова порадовала своих многочисленных поклонников в Instagram соблазнительной фотографией.

Юлианна, которая увлекается йогой, часто посещает тренажерный зал и очень любит путешествия, в откровенном купальнике залезла на тропическую пальму, оголив бедра.

"Сейчас бы на пальму лезть за хорошим кадром. А на самом деле, сейчас это время нам дано, для улучшений себя! Духовному поиску, чтобы мы стали лучше, добрее и мудрее! Нужно уметь всё принимать с благодарностью и брать все самое лучше для себя и проводить это время с пользой! И всё будет хорошо", – подписала фотографию девушка.

Юлианна

Юлианна

@yulichka_queen

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая Юлианна выложила снимки в роскошном красном пеньюаре. Кроме того, особое внимание подписчиков привлекла фотография в черном расстегнутом платье, из-под которого видны шелковое белье и пятая точка красотки.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Артем Шабанов
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