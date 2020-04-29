Экс-жена легендарного игрока сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова высказалась об актуальной на сегодняшний день теме домашнего насилия и вспомнила об издевательствах.

"Абьюз – на сегодняшний день явление в нашей стране ничем и никак не регулируемое. Побои, как вы знаете, декриминализированы и давно уже являются чем-то в порядке вещей. Это норма. Норма для подавляющего большинства наших женщин терпеть, страдать, мучаться, но – и это ключевой момент – не пытаться ничего изменить", – подписала Тюльпанова пост у себя в Instagram.

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков Папарацци

Она заявила, что сама прошла через эти сложности, долгое время терпев жестокое обращение со стороны Кержакова.

""Почему?" – спросите вы. На этот вопрос мне сложно ответить, так как я сама прошла через все это. Я сама очень долгое время, пока меня не растоптали и не выбросили, как ненужный материал, была такой", – рассказала девушка.

От брака у Миланы и Александра есть общий сын Артемий, которого по решению суда воспитывает Тюльпанова. Пара развелась в апреле 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка футболиста сборной Колумбии Себастьяна Вильи обвинила его в домашнем насилии. Она опубликовала пост в Instagram, показав следы побоев.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!