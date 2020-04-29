Экс-жена легендарного игрока сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова высказалась об актуальной на сегодняшний день теме домашнего насилия и вспомнила об издевательствах.
"Абьюз – на сегодняшний день явление в нашей стране ничем и никак не регулируемое. Побои, как вы знаете, декриминализированы и давно уже являются чем-то в порядке вещей. Это норма. Норма для подавляющего большинства наших женщин терпеть, страдать, мучаться, но – и это ключевой момент – не пытаться ничего изменить", – подписала Тюльпанова пост у себя в Instagram.
Милана Тюльпанова и Александр Кержаков
Папарацци
Она заявила, что сама прошла через эти сложности, долгое время терпев жестокое обращение со стороны Кержакова.
""Почему?" – спросите вы. На этот вопрос мне сложно ответить, так как я сама прошла через все это. Я сама очень долгое время, пока меня не растоптали и не выбросили, как ненужный материал, была такой", – рассказала девушка.
Новых фотографий нет , поэтому будем довольствоваться остатками😂🤔 В общем , раз уж меня напрямую коснулась проблема , которая сейчас , вдруг , стала актуальна, как никогда , позволю себе пару слов в этом отношении. Абьюз - на сегодняшний день, явление в нашей стране ничем и никак не регулируемое. Побои,как вы знаете,декриминализированы и давно уже являются чем-то в порядке вещей. Это норма. Норма для подавляющего большинства наших женщин терпеть , страдать , мучаться , но - и это ключевой момент - не пытаться ничего изменить. "Почему?" - спросите Вы; На этот вопрос мне сложно ответить , так как я сама прошла через всё это , я сама очень долгое время , пока меня не растоптали и не выбросили как ненужный материал , была такой. А теперь обратимся к культурной составляющей вопроса. Много ли культуры во всем происходящем? Культуры отношений между людьми , защиты достоинства и чести , человеческого достоинства? Мне кажется - её нет. И обращаясь в Молодёжный парламент при ГД РФ , я писала как раз о тех инициативах , которые, на мой взгляд , необходимо изменить в отношении жертв насилия. Вероятно, мои предложения показались не столь бесполезны , как сокрушения относительно моего прихода в парламент. И если я , как человек , имевший опыт подобных больных взаимоотношений , смогу за счёт своей аудитории привлечь общественность к этой , на мой взгляд , глобальной проблеме , о которой большинство благочестиво молчит , моя цель отчасти уже будет выполнена. Надеюсь , я максимально развёрнуто дала ответ касаемо моего прихода в этот законодательный орган. Photo by @pr_o_m_e_m_o_r_i_a Muah @klavdiabs Styled by @egishshiroyan
От брака у Миланы и Александра есть общий сын Артемий, которого по решению суда воспитывает Тюльпанова. Пара развелась в апреле 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, девушка футболиста сборной Колумбии Себастьяна Вильи обвинила его в домашнем насилии. Она опубликовала пост в Instagram, показав следы побоев.
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