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9 мая • обновлено в 03:29
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Пышногрудая ринг-герл из MMA Татьяна Анухеа покорила сеть откровенными фото

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Американка Татьяна Анухеа родилась, выросла и продолжает жить на Гавайских островах, балуя подписчиков откровенными снимками.

Осенью 2019 года девушка удачно проявила себя на кастинге для события от промоушна Trinity Sport Combat, который занимается проведением турниров по смешанным единоборствам на Гавайях, и дебютировала в качестве ринг-герл.

Татьяна Анухеа

Татьяна Анухеа

@tatianaanuhea

Анухеа работает моделью, рекламируя различные предметы одежды у себя в Instagram, на который подписались более 15 тысяч человек. На странице девушки в социальной сети также можно увидеть большое количество фотографий с ее детьми, которых она воспитывает самостоятельно.

Татьяна Анухеа

Татьяна Анухеа

@tatianaanuhea

Татьяна Анухеа

Татьяна Анухеа

@tatianaanuhea

Татьяна Анухеа

Татьяна Анухеа

@tatianaanuhea

Татьяна Анухеа

Татьяна Анухеа

@tatianaanuhea

Татьяна Анухеа

Татьяна Анухеа

@tatianaanuhea

Татьяна Анухеа

Татьяна Анухеа

@tatianaanuhea

Татьяна Анухеа

Татьяна Анухеа

@tatianaanuhea

Татьяна Анухеа

Татьяна Анухеа

@tatianaanuhea

Татьяна Анухеа

Татьяна Анухеа

@tatianaanuhea

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянка Дарья Шовкопляс уже около десяти лет работает ринг-герл на боксерских поединках и боях MMA, заставляя зрителей на некоторое время забыть о жестокости и насладиться истинной красотой.

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Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Тема
MMA
Место
США
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