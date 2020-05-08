Американка Татьяна Анухеа родилась, выросла и продолжает жить на Гавайских островах, балуя подписчиков откровенными снимками.

Осенью 2019 года девушка удачно проявила себя на кастинге для события от промоушна Trinity Sport Combat, который занимается проведением турниров по смешанным единоборствам на Гавайях, и дебютировала в качестве ринг-герл.

Татьяна Анухеа @tatianaanuhea

Анухеа работает моделью, рекламируя различные предметы одежды у себя в Instagram, на который подписались более 15 тысяч человек. На странице девушки в социальной сети также можно увидеть большое количество фотографий с ее детьми, которых она воспитывает самостоятельно.

Татьяна Анухеа @tatianaanuhea

Татьяна Анухеа @tatianaanuhea

Татьяна Анухеа @tatianaanuhea

Татьяна Анухеа @tatianaanuhea

Татьяна Анухеа @tatianaanuhea

Татьяна Анухеа @tatianaanuhea

Татьяна Анухеа @tatianaanuhea

Татьяна Анухеа @tatianaanuhea

Татьяна Анухеа @tatianaanuhea

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянка Дарья Шовкопляс уже около десяти лет работает ринг-герл на боксерских поединках и боях MMA, заставляя зрителей на некоторое время забыть о жестокости и насладиться истинной красотой.

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