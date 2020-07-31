Пышногрудая рестлерша перестала читать сообщения в Twitter, устав от фото мужских гениталий

Американская звезда рестлинга, известная под псевдонимом Бренди Роудс (ее настоящее имя – Бренди Раннелс), решила больше не читать личные сообщения в Twitter, посколько устала от фото мужских гениталий, которые она постоянно получает.

Недавно она стала главой отдела рекламы в компании AEW (All Elite Wrestling) и открыла сообщения в социальной сети, надеясь, что это поможет ей в общении с потенциальными клиентами организации. Но результат получился совсем другим.

"На протяжении какого-то времени мои личные сообщения были открыты, поскольку я хотела обсуждать сотрудничество с возможными партнерами и другие важные вопросы, однако всему есть предел. Я больше могу смотреть на мужские гениталии", – цитирует слова Роудс издание The Sun.

Бренда Роудс на песке Instagram Бренды Роудс

Бренда Роудс в купальнике Instagram Бренды Роудс

Бренда Роудс загорает на яхте Instagram Бренды Роудс

Бренда Роудс в крошечном бикини Instagram Бренды Роудс

Бренда Роудс показала ягодицы Instagram Бренды Роудс

Бренда Роудс Instagram Бренды Роудс

Бренда Роудс Instagram Бренды Роудс

Бренда Роудс на вечере рестлинга Instagram Бренды Роудс

Бренда Роудс сфотографировалась в зеркале Instagram Бренды Роудс

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая рестлерша пожаловалась, что экс-чемпион UFC показывал ей свои гениталии.