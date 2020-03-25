Пышногрудая польская фитнес-модель покорила сеть

Польская фитнес-модель Сабина Контор умело распоряжается своими природными данными, сумев обзавестись армией поклонников на просторах Instagram.

28-летняя девушка дважды выходила в финал конкурса "Мисс Польша", и если в 2014 году ей не удалось занять высокое место, то уже в следующем году она стала третьей вице-мисс страны. Это и принесло ей первую популярность, которую она впоследствии развила – сейчас на ее профиль в Instagram подписались более 300 тысяч человек.

Сабина Контор @sabikontor

Контор ежедневно работает моделью. Она участвует в рекламных кампаниях и фотосессиях как в Польше, так и в других странах. На ее странице в социальной сети можно найти не только снимки в обтягивающих платьях и купальниках, но и видео где она занимается спортом.

Контор утверждает, что ей не сделали ни одной пластической операции, а ее сексуальное тело даровано ей природой.

Сабина Контор @sabikontor

Сабина Контор @sabikontor

Сабина Контор @sabikontor

Сабина Контор @sabikontor

Сабина Контор @sabikontor

Сабина Контор @sabikontor

Сабина Контор @sabikontor

Сабина Контор @sabikontor

Как сообщал OBOZREVATEL, польская фитоняшка Барбара Войтушек опубликовала сексуальные фотографии с горных склонов.

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