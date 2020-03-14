Пышная грудь девушки-репортера смутила футболиста МЮ: горячие фото красотки

Во время одного из последних туров английской Премьер-лиги болельщиков повеселил забавный эпизод. Футболист МЮ Гари Магуайр сильно смутился во время интервью сексуальной женщине-репортеру.

В сети шутят, что это было самое сложное интервью в жизни футболиста, который сейчас носит капитанскую повязку в "Манчестер Юнайтед".

Harry Maguire with the hardest interview of his career. Our thoughts are with him during this difficult time. pic.twitter.com/M9wTZuam8Y — 360Sources (@360Sources) March 2, 2020

Роскошная блондинка, заставившая сурового защитника потупить взор, словно он первоклашка перед строгой учительницей, действительно обладает очень большими талантами, и не только внешними.

Эмме Джонс 44 года, и ее называют профессионалом в английском футболе. В прошлые годы она дважды была номинирована на премию "Молодая журналистка года" в британской газете, дважды представляла национальную телевизионную премию ITV2 с Тесс Дейли. В прошлом главный редактор The Sun Дэвид Йелланд назвал ее "самым ярким женским голосом Британии". Когда в 2017 году девушка стала ведущей клубного TV "Лидс Юнайтед", болельщики назвали ее приход лучшим трансфером в истории клуба, сообщает "Чемпионат".

Эмма Джонс Instagram

В 2018 году Эмма опубликовала свой первый роман "Supernova Hangover".

OBOZREVATEL предлагает оценить красоту журналистки, которой мечтал бы дать интервью любой футболист, за исключением, возможно, капитана МЮ.

Эмма Джонс Instagram

Эмма Джонс Instagram

Эмма Джонс Instagram

Эмма Джонс Instagram

Эмма Джонс Instagram

Эмма Джонс Instagram

Эмма Джонс Instagram

Эмма Джонс Instagram

Эмма Джонс Instagram

Эмма Джонс Instagram

Эмма Джонс Instagram

Эмма Джонс Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, эффектная звезда рестлинга, которая находится на 18-й неделе беременности, взбудоражила фанатов фотографией своей огромной груди.

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