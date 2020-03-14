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14 марта • обновлено в 04:37
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Пышная грудь девушки-репортера смутила футболиста МЮ: горячие фото красотки

1.7т
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Во время одного из последних туров английской Премьер-лиги болельщиков повеселил забавный эпизод. Футболист МЮ Гари Магуайр сильно смутился во время интервью сексуальной женщине-репортеру.

В сети шутят, что это было самое сложное интервью в жизни футболиста, который сейчас носит капитанскую повязку в "Манчестер Юнайтед".

Роскошная блондинка, заставившая сурового защитника потупить взор, словно он первоклашка перед строгой учительницей, действительно обладает очень большими талантами, и не только внешними.

Эмме Джонс 44 года, и ее называют профессионалом в английском футболе. В прошлые годы она дважды была номинирована на премию "Молодая журналистка года" в британской газете, дважды представляла национальную телевизионную премию ITV2 с Тесс Дейли. В прошлом главный редактор The Sun Дэвид Йелланд назвал ее "самым ярким женским голосом Британии". Когда в 2017 году девушка стала ведущей клубного TV "Лидс Юнайтед", болельщики назвали ее приход лучшим трансфером в истории клуба, сообщает "Чемпионат".

Эмма Джонс

Эмма Джонс

Instagram

В 2018 году Эмма опубликовала свой первый роман "Supernova Hangover".

OBOZREVATEL предлагает оценить красоту журналистки, которой мечтал бы дать интервью любой футболист, за исключением, возможно, капитана МЮ.

Эмма Джонс

Эмма Джонс

Instagram

Эмма Джонс

Эмма Джонс

Instagram

Эмма Джонс

Эмма Джонс

Instagram

Эмма Джонс

Эмма Джонс

Instagram

Эмма Джонс

Эмма Джонс

Instagram

Эмма Джонс

Эмма Джонс

Instagram

Эмма Джонс

Эмма Джонс

Instagram

Эмма Джонс

Эмма Джонс

Instagram

Эмма Джонс

Эмма Джонс

Instagram

Эмма Джонс

Эмма Джонс

Instagram

Эмма Джонс

Эмма Джонс

Instagram

Эмма Джонс

Эмма Джонс

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, эффектная звезда рестлинга, которая находится на 18-й неделе беременности, взбудоражила фанатов фотографией своей огромной груди.

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Автор
Денис Карпов
Место
Англия Лидс
Теги
ФК Лидс ФК Манчестер Юнайтед
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