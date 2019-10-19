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21 октября • обновлено в 14:15
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"Пьяный" Усик достал Ломаченко перед боем Гвоздика - опубликовано видео

84.2т Читать материал на украинском

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик произвел настоящий фурор в социальных сетях, выложив видео с арены "Лиакурас"в Филадельфии перед боем Гвоздик - Бетербиев.

Незадолго до начала встречи, Усик дурачился, напевая известную композицию американского певца Нели Даймонда "Sweet caroline". На видео попал Василий Ломаченко, по выражению лица которого можно сделать вывод, что такое "караоке" его порядком достало.

"Пьяный друг и трезвый друг", - отмечается под видео в одной из фан-групп боксера.

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Гвоздик - Бетербиев прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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Персоны
Александр Усик Василий Ломаченко
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Замойский Роман123
Замойский Роман123
Немного времени,и Саня,присоединится,к другому Сане,-проигравшему,welcome в "клуб танцоров" от бокса.Без удара,в штатах долго петь не получится.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Божий боксер
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Киевский Ярослав, да, если бог кого то хочет помиловать, он лишает его разума. Не знаю как тебе, но этому в ринге способность мыслить отбили.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
ВАТА с катушек слетела.
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