"Пьяный" Усик достал Ломаченко перед боем Гвоздика - опубликовано видео

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик произвел настоящий фурор в социальных сетях, выложив видео с арены "Лиакурас"в Филадельфии перед боем Гвоздик - Бетербиев.

Незадолго до начала встречи, Усик дурачился, напевая известную композицию американского певца Нели Даймонда "Sweet caroline". На видео попал Василий Ломаченко, по выражению лица которого можно сделать вывод, что такое "караоке" его порядком достало.

"Пьяный друг и трезвый друг", - отмечается под видео в одной из фан-групп боксера.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Гвоздик - Бетербиев прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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