''П****ц, я х*ею'': Свитолина шокировала фанатов новым бойфрендом

Украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что встречается со своим французским коллегой Гаэлем Монфисом.

Во время матча второго раунда Открытого чемпионата Австралии теннисист сидел в боксе нашей спортсменки. После матча Свитолина призналась, что Монфис – ее парень.

Гаэль Монфис instagram.com/iamgaelmonfils

Гаэль Монфис instagram.com/iamgaelmonfils

Фанаты неоднозначно отреагировали на эту новость. "П*****ц, я х*ею", "Любовь зла", "Давайте сделаем из Украины вторую Францию, где французов почти не осталось", "Пусть уже с Монфисом встречается, а не будет как нынешняя первая ракетка лесбиянкой", - высказывались в комментариях фанаты украинской теннисистки. Болельщики имели в виду лучшую теннисистку мира румынку Симону Халеп, которую после уменьшения груди ради спорта заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина успешно стартовала в первом в сезоне турнире Большого шлема. В первом раунде украинка без проблем разобралась со швейцаркой Викторией Голубич, а затем нанесла поражение словацкой теннисистке Виктории Кужмовой.

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