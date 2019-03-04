МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Раздевалка

Психанула? Свитолина удалила Монфиса из Instagram: фотофакт

13.2тЧитать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина озадачила своих фанатов неожиданным поступком.

В социальной сети Instagram наша спортсменка отменила подписку на страницу своего бойфренда Гаэля Монфиса, а также на их общий аккаунт G.E.M.S. При этом спортсменка не удаляла совместное видео с французским теннисистом, которое было снято на одной из тренировок в Дубае.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

instagram.com/g.e.m.s.life

Новости
Свитолина вызвала ажиотаж заявлением об Украине

В чем причина такого решения Свитолиной, пока неизвестно.

Психанула? Свитолина удалила Монфиса из Instagram: фотофакт

Отметим, что накануне на странице G.E.M.S. появилось забавное видео из частного самолета. Элина и Гаэль дурачатся, а в ответ на приколы своего бойфренда Свитолина в шутку послала его "нах*й".

Как сообщал OBOZREVATEL, Гаэль Монфис откровенно рассказал о своих отношениях со Свитолиной, отметив разный подход спортсменов к теннису.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Элина СвитолинаГаэль Монфис
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
9
Смешно
0
Интересно
0
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги