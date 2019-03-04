Психанула? Свитолина удалила Монфиса из Instagram: фотофакт

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина озадачила своих фанатов неожиданным поступком.

В социальной сети Instagram наша спортсменка отменила подписку на страницу своего бойфренда Гаэля Монфиса, а также на их общий аккаунт G.E.M.S. При этом спортсменка не удаляла совместное видео с французским теннисистом, которое было снято на одной из тренировок в Дубае.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис instagram.com/g.e.m.s.life

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В чем причина такого решения Свитолиной, пока неизвестно.

Отметим, что накануне на странице G.E.M.S. появилось забавное видео из частного самолета. Элина и Гаэль дурачатся, а в ответ на приколы своего бойфренда Свитолина в шутку послала его "нах*й".

Как сообщал OBOZREVATEL, Гаэль Монфис откровенно рассказал о своих отношениях со Свитолиной, отметив разный подход спортсменов к теннису.

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