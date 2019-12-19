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19 декабря • обновлено в 22:16
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Провоцировали "набить морду": Усик снялся в "Вечернем квартале"

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Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) принял участие в съемках новогоднего выпуска "Вечернего квартала" от студии "Квартала 95".

По информации "Телекритики", Усик играет роль любовника Елены Кравец. "Муж" Елены Евгений Кошевой застал "жену" с "любовником" в постели, приехав на день раньше из заработков в Польше. Жена провоцирует мужа "набить морду" Усику. Муж говорит, что уважает боксера и прощает измену. Усик сообщает, что без денег не бьется.

Александр Усик на съемках "Вечернего квартала"

Александр Усик на съемках "Вечернего квартала"

Александр Усик на съемках "Вечернего квартала"

Александр Усик на съемках "Вечернего квартала"

Александр Усик на съемках "Вечернего квартала"

Александр Усик на съемках "Вечернего квартала"

Александр Усик на съемках "Вечернего квартала"

Александр Усик на съемках "Вечернего квартала"

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Как сообщал OBOZREVATEL, в середине декабря Александр Усик посетил запись телевизионного шоу "Лига cмеха", выходящего на канале "1+1".

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Евгений Кошевой Елена Кравец
Тег
Квартал 95
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