"Просто засыпал": Ломаченко высказался о Беленюке в политике

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко выразил сомнения относительно того, что борец Жан Беленюк сможет одновременно быть депутатом и продолжать выступать на высоком спортивном уровне.

По мнению боксера, очень тяжело совмещать парламентскую работу и тренировочный лагерь.

"Зависит от намерений, из-за которых он пошел в политику. Если он действительно верит, что может как-то помочь нашей стране – я уважаю это. Но в то же время не представляю, как он будет справляться с подготовкой к Олимпийским играм. Если он хочет находиться на вершине спорта, то как он будет совмещать это? Может, у него есть какой-то план, посмотрим", – сказал Ломаченко в интервью своему официальному YouTube-каналу.

В частности, Василий привел собственный пример трудностей дополнительной нагрузки после тренировок.

"Это очень сложно совмещать два дела. Особенно тренировочный процесс. Могу привести пример: я просто пытался после тренировки учить английский язык один час. У меня не выходило. Я просто засыпал, когда учил его, и не было желания. В итоге, через три недели я забросил это дело и сфокусировался только на подготовке. Поэтому не знаю, как он будет совмещать это все", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко накануне откровенно высказался о договорных боях в боксе, допустив их наличие.

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