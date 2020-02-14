"Просто секс": Ястремская восхитила сеть соблазнительным фото

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая помогла сборной выйти в плей-офф квалификации на Кубок Федерации-2021, взбудоражила своих фанатов в социальной сети Instagram.

19-летняя одесситка порадовала поклонников соблазнительным фото, на котором она позирует в черных гольфах и боди. Снимок Даяны, который всего за шесть часов набрал 10 тысяч лайков, вызвал шквал восхищенных комментариев.

"Мощь", "Вот это тело", "Куколка", "Самая классная теннисистка", "Украинки ван лав", "Какие же наши украиночки красивые", "Ну слишком горячо", "У кого-то классная ...опка", "Какая же ты красивая", "Красота неземная", "Малышка, ты просто секс", "Ох уж этот теннис", – пишут пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по теннису узнала соперника в плей-офф отбора Кубка Федерации.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!