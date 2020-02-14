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14 февраля • обновлено в 04:31
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/ Раздевалка

"Просто секс": Ястремская восхитила сеть соблазнительным фото

1.1т
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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая помогла сборной выйти в плей-офф квалификации на Кубок Федерации-2021, взбудоражила своих фанатов в социальной сети Instagram.

19-летняя одесситка порадовала поклонников соблазнительным фото, на котором она позирует в черных гольфах и боди. Снимок Даяны, который всего за шесть часов набрал 10 тысяч лайков, вызвал шквал восхищенных комментариев.

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"Мощь", "Вот это тело", "Куколка", "Самая классная теннисистка", "Украинки ван лав", "Какие же наши украиночки красивые", "Ну слишком горячо", "У кого-то классная ...опка", "Какая же ты красивая", "Красота неземная", "Малышка, ты просто секс", "Ох уж этот теннис", – пишут пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по теннису узнала соперника в плей-офф отбора Кубка Федерации.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Даяна Ястремская
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну девушка и девушка секса не вижу
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