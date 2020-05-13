Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед в Instagram рассказала о себе 5 откровенных фактов, сопроводив это сногсшибательными фотографиями.
Дарья Белодед
@dariabilodid7
Дарья Белодед
@dariabilodid7
"Я очень ответственная и дисциплинированная, и в спорте,и в жизни. Ко всему подхожу очень серьезно и ответственно.
Я очень быстро кушаю, хоть эта привычка и не очень хорошая
Я не люблю активный отдых. Предпочитаю отдыхать лениво
В детстве я хотела стать кассиром, потому что думала , что все деньги с кассы работники забирают себе.
Я жуткая сладкоежка - без сладкого и дня не смогу", - написала спортсменка.
Все пользователи оценили красоту украинки, назвав ее внешность бомбой.
@dariabilodid7
@dariabilodid7
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белодед приворожила фанатов пикантной позой и стройными ножками.
4 мая чемпионка мира поделилась фотографиями в стильном прикиде.
У себя в Instagram она опубликовала три снимка, которые были высоко оценены ее поклонниками
О спорте и не только – в нашем Instagram!