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14 мая • обновлено в 16:45
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Дарья Белодед произвела фурор соблазнительной фотосессией

10.4т
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Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед в Instagram рассказала о себе 5 откровенных фактов, сопроводив это сногсшибательными фотографиями.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

@dariabilodid7

Дарья Белодед

Дарья Белодед

@dariabilodid7

  1. "Я очень ответственная и дисциплинированная, и в спорте,и в жизни. Ко всему подхожу очень серьезно и ответственно.

  2. Я очень быстро кушаю, хоть эта привычка и не очень хорошая

  3. Я не люблю активный отдых. Предпочитаю отдыхать лениво

  4. В детстве я хотела стать кассиром, потому что думала , что все деньги с кассы работники забирают себе.

  5. Я жуткая сладкоежка - без сладкого и дня не смогу", - написала спортсменка.

Все пользователи оценили красоту украинки, назвав ее внешность бомбой.

"Просто бомба!" Белодед произвела фурор соблазнительной фотосессией

@dariabilodid7

"Просто бомба!" Белодед произвела фурор соблазнительной фотосессией

@dariabilodid7

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белодед приворожила фанатов пикантной позой и стройными ножками.

4 мая чемпионка мира поделилась фотографиями в стильном прикиде.

У себя в Instagram она опубликовала три снимка, которые были высоко оценены ее поклонниками

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Дарья Белодед
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