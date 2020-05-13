Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед в Instagram рассказала о себе 5 откровенных фактов, сопроводив это сногсшибательными фотографиями.

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

"Я очень ответственная и дисциплинированная, и в спорте,и в жизни. Ко всему подхожу очень серьезно и ответственно. Я очень быстро кушаю, хоть эта привычка и не очень хорошая Я не люблю активный отдых. Предпочитаю отдыхать лениво В детстве я хотела стать кассиром, потому что думала , что все деньги с кассы работники забирают себе. Я жуткая сладкоежка - без сладкого и дня не смогу", - написала спортсменка.

Все пользователи оценили красоту украинки, назвав ее внешность бомбой.

@dariabilodid7

@dariabilodid7

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белодед приворожила фанатов пикантной позой и стройными ножками.

4 мая чемпионка мира поделилась фотографиями в стильном прикиде.

У себя в Instagram она опубликовала три снимка, которые были высоко оценены ее поклонниками

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