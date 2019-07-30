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"Пр***л 10 млн? Ох, епт": Милевский вспомнил о карьере в "Динамо"

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Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский заявил, что не жалеет о том, что за время карьеры в столичной команде прогулял более 10 миллионов евро.

В интервью YouTube-каналу "Красава" футболист брестского "Динамо" откровенно рассказал, на что тратил деньги.

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"Я же их, образно говоря, не проиграл в казино. Я их прогулял – потратил на вещи, всякие там походы на НБА, хоккей... Я всегда сидел на лучших ВИП-местах – там, где сейчас сидят все звезды. Я потратил их на то, чтобы кайфовать от жизни, понимаешь? Но при этом при всем, я остаюсь и оставался тогда человеком. Поэтому да, я про***л… Сколько? 10 миллионов? Ох, епт", – сказал Милевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский рассказал о сексе с нынешним продюсером российского канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки. Кроме того, экс-футболист киевского "Динамо" признался, что мог перейти в донецкий "Шахтер".

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Персона
Артем Милевский
Тег
ФК Динамо Киев
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