Пристегнитесь! Жена экс-капитана "Динамо" выложила фото с голой грудью

Супруга бывшего капитана ФК Динамо Киев Николая Морозюка продолжила радовать своих поклонников откровенными снимками.

Накануне Ирина Морозюк у себя в Instagram выложила фото из автомобиля с голой грудью, которая была прикрыта лишь ремнем безопасности.

"Друзья ! Не забываем пристёгиваться". - с подмигиванием обратилась красотка к своим подписчикам.

В комментариях друзья девушки признаются, что такими постами она отвлекает их от работы и важных дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк засветила грудь на праздновании дня рождения супруги экс-футболиста "Днепра" Виталия Мандзюка.

Ранее Ирина разместила снимок, на котором она обнаженная лежит в постели со своим мужем.

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