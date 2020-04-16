"Пришлось сменить белье": Майк Тайсон кинул тренера в клетку с тигром

Максим Богданов Раздевалка 18:48, 16.04.2020

Бывший тренер легендарного американского боксера Майка Тайсона Джефф Фенек рассказал, как оказался запертым в вольере с тигром.

"В первый раз, когда я пришел к нему в гости, у Майка был тигр. Он бросил меня в клетку к животному и закрыл там. Я боюсь немногих вещей, но мне определенно пришлось сменить белье, когда вылез оттуда. Однажды у него была маленькая пума. Как-то мы с семьей приехали к Майку в Вегас – у него по столу бегала и прыгала миниатюрная пума", – цитирует тренера Fox Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон вспомнил, как один раз заплатил 250 тысяч долларов незнакомке, которая серьезно пострадала после укуса его бенгальского тигра.

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Спорт Раздевалка

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