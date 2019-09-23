Прикрылись Украиной: в Греции раскрыли заговор "волейболистов"

Полиция Греции задержала 10 сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны.

Как сообщает Ekathimerini, мигранты были задержали в аэропорту Афин в воскресенье, 22 сентября, после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они предоставили, занесены в базу как украденные или утерянные.

"Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них были два волейбольных мяча", — сообщила полиция.

Новости У гонщиков BMW на границе с Россией отобрали и уничтожили еду

После допроса полиция установила, что мужчины на самом деле не являются волейбольной командой. Их задержали и отправили в следственный магистрат, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утраченных проездных документов.

Полиция заявила, что мужчины планировали попасть в другую страну ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по волейболу впервые в истории сенсационно вышла в 1/4 финала чемпионата Европы.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!