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23 сентября • обновлено в 12:24
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Прикрылись Украиной: в Греции раскрыли заговор "волейболистов"

1.1т Читать материал на украинском

Полиция Греции задержала 10 сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны.

Как сообщает Ekathimerini, мигранты были задержали в аэропорту Афин в воскресенье, 22 сентября, после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они предоставили, занесены в базу как украденные или утерянные.

Прикрылись Украиной: в Греции раскрыли заговор "волейболистов"

"Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них были два волейбольных мяча", — сообщила полиция.

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После допроса полиция установила, что мужчины на самом деле не являются волейбольной командой. Их задержали и отправили в следственный магистрат, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утраченных проездных документов.

Полиция заявила, что мужчины планировали попасть в другую страну ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по волейболу впервые в истории сенсационно вышла в 1/4 финала чемпионата Европы.

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Место
Греция
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