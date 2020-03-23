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23 марта • обновлено в 22:48
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Прикрылась туалетной бумагой: модель, показавшая голую грудь на матче, отметилась новой выходкой

7.1т
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Американская топ-модель Лорен Саммер, которая показала голую грудь на бейсбольном матче в октябре 2019 года, опубликовала фото, на котором ее бюст прикрывает лишь рулон туалетной бумаги.

"В 2020-м хвастаемся по-другому. Ладно, шутки в сторону. Надеюсь, что все чувствуют себя хорошо и предпринимают необходимые меры предосторожности. Мойте руки, думайте головой и не впадайте в панику (не надо сметать с полок всю туалетную бумагу). У нас все будет хорошо", – подписала она фото на своей странице в Instagram.

Лорен Саммер

Лорен Саммер

@heylaurensummer

Лорен Саммер

Лорен Саммер

@heylaurensummer

Лорен Саммер

Лорен Саммер

@heylaurensummer

Напомним, что осенью Саммер и ее подруга Джулия Роуз оголили грудь на матче Главной бейсбольной лиги США (MLB). За эту выходку девушкам навсегда запретили посещать поединки чемпионата.

Лорен Саммер

Лорен Саммер

@heylaurensummer

Лорен Саммер

Лорен Саммер

@heylaurensummer

Лорен Саммер

Лорен Саммер

@heylaurensummer

Лорен Саммер

Лорен Саммер

@heylaurensummer

Как сообщал OBOZREVATEL, позже Саммер и Роуз выступили с официальным объяснением своего поступка.

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Читайте все новости по теме "бейсбол" на OBOZREVATEL.

Темы
бейсбол Коронавирус
Место
США
Теги
модель карантин
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