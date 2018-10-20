''Приходил в свинг-клуб'': легенда порнофильмов раскрыл сенсационную правду о Роналду

Известный итальянский порноактер Рокко Сиффреди вступился за игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании 34-летней Кэтрин Майорги. Итальянец открыл шокирующую тайну, что звездный футболист когда-то посещал свинг-клубы.

"До того, как стать знаменитым, Роналду приходил в свинг-клуб Джессики Риццо в Риме. Если такой человек, как он, приходит сюда, значит он – номер один, любит жизнь, хочет повеселиться", - цитирует Сиффреди авторитетный портал AS.

Криштиану Роналду Instagram

Также известный итальянец рассказал, почему не верит, что футболист "Ювентуса" мог сделать такое.

"Я не верю рассказам девушек, которые говорят, что их изнасиловал кто-то из знаменитостей, такое случается крайне редко. Я не думаю, что Криштиану Роналду – чудовище и что он кого-то насиловал. Я не думаю, что он такой ублюдок", - вступился за португальскую звезду порноактер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Англии поддержали Роналду в секс-скандале, выпустив странное печенье.