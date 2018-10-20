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''Приходил в свинг-клуб'': легенда порнофильмов раскрыл сенсационную правду о Роналду

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Известный итальянский порноактер Рокко Сиффреди вступился за игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании 34-летней Кэтрин Майорги. Итальянец открыл шокирующую тайну, что звездный футболист когда-то посещал свинг-клубы.

"До того, как стать знаменитым, Роналду приходил в свинг-клуб Джессики Риццо в Риме. Если такой человек, как он, приходит сюда, значит он – номер один, любит жизнь, хочет повеселиться", - цитирует Сиффреди авторитетный портал AS.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

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''Не только Криштиану'': президент "Ювенуса" вызказался о секс-скандале Роналду

Также известный итальянец рассказал, почему не верит, что футболист "Ювентуса" мог сделать такое.

"Я не верю рассказам девушек, которые говорят, что их изнасиловал кто-то из знаменитостей, такое случается крайне редко. Я не думаю, что Криштиану Роналду – чудовище и что он кого-то насиловал. Я не думаю, что он такой ублюдок", - вступился за португальскую звезду порноактер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Англии поддержали Роналду в секс-скандале, выпустив странное печенье.

Персона
Криштиану Роналду
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