Появилось развратное видео с журналисткой, обвинившей Пулева в домогательствах

Команда болгарского тяжеловеса Кубрата Пулева, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к американской журналистке Дженни Суше, опубликовала в соцсетях видеозапись с вечеринки после боя с Богданом Дину, на которой журналистка присутствовала вместе с Пулевым.

На видео 42-летняя Суше исполняет эротический танец на коленях у одного из членов команды Пулева, чье лицо заретушировано. Пулев сидит за тем же столом и общается с кем-то из присутствующих.

Эпизод с вечеринки смонтирован с кадрами пресс-конференции, на которых Суше зачитывает свое заявление для прессы.

📽️ A new video has now emerged from 'PULEV SPORT' on Facebook allegedly showing Jenny 'SuShe' Ravalo at the post-fight after-party giving a lap dance to a member of Kubrat Pulev's team, just a few feet away from him. Below is the clip, accompanied by her explanation of the party. pic.twitter.com/0dGWc9AT8E