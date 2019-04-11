Появились фото сексуальных ринг-герлз боя Ломаченко - Кролла

В эти выходные украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет защиту титула в бою с британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

Настоящим украшением вечера станут девушки, которые будут появляться в ринге во время поединка. Тианна, Стефани Энн, СиДжей и Рейчел Энн выйдут с табличками раундов боя Ломаченко - Кролла.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям также полюбоваться на сногсшибательных красоток.

Ринг-герлз боя Ломаченко - Кролла xsport

Ринг-герлз боя Ломаченко - Кролла xsport

Ринг-герлз боя Ломаченко - Кролла xsport

Ринг-герлз боя Ломаченко - Кролла xsport

Ринг-герлз боя Ломаченко - Кролла xsport

Ринг-герлз боя Ломаченко - Кролла xsport

Ринг-герлз боя Ломаченко - Кролла xsport

Ринг-герлз боя Ломаченко - Кролла xsport

Ринг-герлз боя Ломаченко - Кролла xsport

Ринг-герлз боя Ломаченко - Кролла xsport

Новости Ломаченко выиграл у Кроллы дуэль взглядов

Поединок Ломаченко — Кролла в Украине в прямом эфире будет транслировать телеканал "Интер". Ориентировочное начало — в субботу, 13 апреля, в 06:00 по киевскому времени. Букмекеры уже опубликовали унизительные котировки на победителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из ринг-герлз, а именно Рейчел Энн, в ноябре прошлого года призналась, что ей очень нравится Ломаченко. Девушка отметила, что все ее семья в восторге от нашего чемпиона.

Ранее украинский чемпион International WBO в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) сделал прогноз на бой Ломаченко - Кролла.

Отметим, что официальное взвешивание Ломаченко и Кроллы пришлось перенести из-за похорон.

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