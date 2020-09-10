Появилась реакция Губерниева на слухи о романе с Семенович

Известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на фотографию журналистов, на которой он целуется и держится за руки с бывшей солисткой группы "Блестящие" Анной Семенович.

"Проклятые папарацци", – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В сети появились фото, на которых Губерниев и Семенович целуются Telegram-канал Дмитрия Губерниева

Губерниев отреагировал на фото с Семенович Telegram-канал Дмитрия Губерниева

Он также прокомментировал снимок на канале "НеМалахов", который подписан словами "Вон оно как все серьезно. Интимно. Волнительно. У Губерниева и Семенович даже парик один на двоих".

"Совпадение? Не думаю!" – ответил Дмитрий.

В сети предположили, что у Губерниева и Семенович один парик на двоих Telegram-канал Дмитрия Губерниева

Губерниев написал, что это не совпадение Telegram-канал Дмитрия Губерниева

Ранее Семенович призналась, что находится в отношениях, но не назвала имя своего возлюбленного. Губерниев женат на Елене Путинцевой и неоднократно заявлял в интервью, что ему очень повезло с супругой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий ответил на вопрос о сексе на работе.