Появилась реакция Губерниева на слухи о романе с Семенович

Известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на фотографию журналистов, на которой он целуется и держится за руки с бывшей солисткой группы "Блестящие" Анной Семенович.
"Проклятые папарацци", – написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Он также прокомментировал снимок на канале "НеМалахов", который подписан словами "Вон оно как все серьезно. Интимно. Волнительно. У Губерниева и Семенович даже парик один на двоих".
"Совпадение? Не думаю!" – ответил Дмитрий.
Ранее Семенович призналась, что находится в отношениях, но не назвала имя своего возлюбленного. Губерниев женат на Елене Путинцевой и неоднократно заявлял в интервью, что ему очень повезло с супругой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий ответил на вопрос о сексе на работе.
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