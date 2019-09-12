"Поцелуйчик на моих с*сях": жена экс-капитана "Динамо" выложила горячее видео

Скандальная супруга экс-футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, выступающего в турецком "Ризеспоре", Ирина похвасталась пикантной татуировкой на груди.
Эпатажная секс-дива опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором сообщила, что не за горами выход ее книги, а 20 сентября в Милане состоится показ ее коллекции. К сообщению она добавила фото с новой татуировкой, которая представляет собой "поцелуй" на одном из самых интимных мест.
Знаю , что вы ждёте первую главу книги моей😅 и вы обязательно ее получите ☝🏼😉 Но немножко позже! Сейчас я максимально занята подготовкой к показу в Милане ) уже 20 сентября вы сможете увидеть мою коллекцию @mrz_design в прямом эфире🙏🏼 А сейчас ловите просто красивую фотку в цветах @crizesporas 💚💙
На этом Ирина не остановилась и выложила видео в сторис.
"Посмотрите, какую красоту я сделала. Поцелуйчик на моих сисях. Очень красиво", - сказала Ирина Морозюк.
Жена украинского футболиста сделала необычную татуировку на груди pic.twitter.com/elwzUM0G55— Александр (@optaluna) 11 сентября 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга бывшего капитана "Динамо" Николая Морозюка поразила своих поклонников, снявшись топлес в своей спальне в Новопечерских липках.
Самые красивые девушки у нас в Instagram!