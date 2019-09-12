"Поцелуйчик на моих с*сях": жена экс-капитана "Динамо" выложила горячее видео

Скандальная супруга экс-футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, выступающего в турецком "Ризеспоре", Ирина похвасталась пикантной татуировкой на груди.

Эпатажная секс-дива опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором сообщила, что не за горами выход ее книги, а 20 сентября в Милане состоится показ ее коллекции. К сообщению она добавила фото с новой татуировкой, которая представляет собой "поцелуй" на одном из самых интимных мест.

На этом Ирина не остановилась и выложила видео в сторис.

"Посмотрите, какую красоту я сделала. Поцелуйчик на моих сисях. Очень красиво", - сказала Ирина Морозюк.

Жена украинского футболиста сделала необычную татуировку на груди pic.twitter.com/elwzUM0G55 — Александр (@optaluna) 11 сентября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга бывшего капитана "Динамо" Николая Морозюка поразила своих поклонников, снявшись топлес в своей спальне в Новопечерских липках.

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