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''Потрясающая женщина'': Свитолина затмила соперниц на церемонии жеребьевки в Сингапуре

45.2тЧитать материал на украинском

Элина Свитолина потрясла невероятным нарядом на церемонии жеребьевки Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000. Украинская теннисистка выбрала черные штаны и майку с глубоким вырезом для мероприятия.

Фанаты первой ракетки Украины восхитились ее образом в комментариях под фото на странице в Instagram спортсменки. "Круто", "Выглядишь великолепно", "Ошеломляющая", "Потрясающая женщина" - засыпали комплиментами теннисистку подписчики.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

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Жеребьевка Итогового турнира в Сингапуре

Жеребьевка Итогового турнира в Сингапуре

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Напомним, что по итогам жеребьевки Элина Свитолина попала в так называемую Белую группу, где сразится с Каролин Возняцки, Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой. В Красную группу жребий определил Ангелик Кербер, Наоми Осаку, Слоан Стивенс и Кики Бертенс. Первая ракетка мира Симона Халеп пропустит соревнования из-за травмы спины.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла престижный турнир в Гонконге.

Персона
Элина Свитолина
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К К
К К
Наша гордость , а у фоменко слюни текут , но не по зубам Элиночка этому доходяге ..
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Ну если эта со "стройными ногами от плеч" мадам затмила всех, то в Сингапуре видимо далеко не конкурс красоты. Допускаю, что Свитолина отличная теннисистка но, что "Ошеломляющая", "Потрясающая женщина" , как-то не очень уверен.
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Mezentzev Aleksandr
Mezentzev Aleksandr
Фоменков Владимир, а как может пидор разбираться в женской красоте? ты можешь по достоинству оценить своих соотечественников и соплеменников одной с тобой ориентации- серегу зверева,борьку моисеева,вовку путькина"хуйла" и всех прочих кацапов!
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