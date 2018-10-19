''Потрясающая женщина'': Свитолина затмила соперниц на церемонии жеребьевки в Сингапуре

Элина Свитолина потрясла невероятным нарядом на церемонии жеребьевки Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000. Украинская теннисистка выбрала черные штаны и майку с глубоким вырезом для мероприятия.
Фанаты первой ракетки Украины восхитились ее образом в комментариях под фото на странице в Instagram спортсменки. "Круто", "Выглядишь великолепно", "Ошеломляющая", "Потрясающая женщина" - засыпали комплиментами теннисистку подписчики.
Элина Свитолина
Жеребьевка Итогового турнира в Сингапуре
Напомним, что по итогам жеребьевки Элина Свитолина попала в так называемую Белую группу, где сразится с Каролин Возняцки, Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой. В Красную группу жребий определил Ангелик Кербер, Наоми Осаку, Слоан Стивенс и Кики Бертенс. Первая ракетка мира Симона Халеп пропустит соревнования из-за травмы спины.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла престижный турнир в Гонконге.