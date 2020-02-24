Посвящают стихи: жена экс-игрока НХЛ из России показала пышные формы

Жена чешско-российского хоккеиста Дмитрия Яшкина, который раньше играл в НХЛ, Надя пользуется большой популярностью в Instagram. Ей даже посвящают стихи.

Ее муж Дмитрий провел шесть сезонов за "Сент-Луис" и один сезон в "Вашингтоне", а летом 2019 года переехал в КХЛ, где выступает за московское "Динамо". С супругой они поженились в 2015 году.

Надя Яшкина

Яшкина активно ведет профиль в Instagram, где на нее подписана 21 тысяча человек, и занимается музыкой, выпуская песни под псевдонимом Nadi Jaskin (Нади Джаскин).

@nadiya_one

@nadiya_one

@nadiya_one

@nadiya_one

@nadiya_one

У девушки есть личный поклонник в социальной сети, который оставляет комментарии под ее фотографиями в стихотворной форме.

@nadiya_one

@nadiya_one

@nadiya_one

@nadiya_one

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