После 20 лет: Курникова поставила точку в отношениях с Иглесиасом

Бывшая первая ракетка мира Анна Курникова объяснила, почему так и не расписалась с популярным испанским певцом Энрике Иглесиасом.

Курникова и Иглесиас rg.ru

Пара живет вместе почти 20 лет. Россиянка родила от артиста двух детей.

"Если честно, для нас не имеет значения — женаты мы или нет. Мы оба верим в честность, доверие и взаимное уважение в отношениях", — заявила теннисистка в интервью The Sun.

Певец также отметил, что свадьба не изменит отношение пары друг к другу.

"Я ведь из разведенной семьи. Так что свидетельство о браке для меня — всего лишь клочок бумаги!" — сказал Иглесиас.

Ранее Иглесиас признался, что после рождения детей его сексуальная жизнь заиграла новыми красками.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!