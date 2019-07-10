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После 20 лет: Курникова поставила точку в отношениях с Иглесиасом

10.1т Читать материал на украинском

Бывшая первая ракетка мира Анна Курникова объяснила, почему так и не расписалась с популярным испанским певцом Энрике Иглесиасом.

Курникова и Иглесиас

Курникова и Иглесиас

rg.ru

Пара живет вместе почти 20 лет. Россиянка родила от артиста двух детей.

"Если честно, для нас не имеет значения — женаты мы или нет. Мы оба верим в честность, доверие и взаимное уважение в отношениях", — заявила теннисистка в интервью The Sun.

Певец также отметил, что свадьба не изменит отношение пары друг к другу.

"Я ведь из разведенной семьи. Так что свидетельство о браке для меня — всего лишь клочок бумаги!" — сказал Иглесиас.

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Ранее Иглесиас признался, что после рождения детей его сексуальная жизнь заиграла новыми красками.

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