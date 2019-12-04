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5 декабря • обновлено в 00:07
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Порнозвезда устроила скандал с олимпийским чемпионом

1.6т
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Американская порнозвезда Тиана Трамп заявила, что один из баскетболистов "Оклахома-Сити" задолжал ей серьезную сумму денег.

"Ваш игрок должен отдать мне деньги, которые задолжал", - написала 24 летняя девушка в Twitter, тегнув профиль "Оклахомы". Позже твит был удален.

Порнозвезда устроила скандал с олимпийским чемпионом

В комментариях болельщики назвали фамилию обманщика. Им оказался чемпион Олимпиады-2016 в составе сборной США Пол Джордж, который играл за "Оклахому" в течение двух лет, прежде чем его обменяли в "Клипперс".

Джордж также был связан с Трамп некоторое время назад, когда она заявила, что занималась сексом с "действительно известным" игроком "Индианы Пэйсерс" в возрасте 16 лет. Пол Джордж в то время был в этой команде.

Фанаты предположили, что Тиана не знала, что Джордж уже ушел из команды, поэтому в конечном итоге она удалила твит. Еще один довод в пользу версии о Джордже это то, что в свое время он изменил своей девушке, сделав ребенка стриптизерше одного из ночных клубов.

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Порнозвезда устроила скандал с олимпийским чемпионом
Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

Тиана Трамп

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Автор
Максим Богданов
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