Фитнес-модели пришлось оправдываться за фото в крохотном бикини
Аура Руис снялась в купальнике. Instagram Ауры Руис
Испанская фитнес-модель и звезда реалити-шоу "Большой брат" Аура Руис стала объектом критики в социальной сети после того,как разместила свое фото с одного из местных пляжей.
Пользователи всемирной паутиниы обвинили 30-летнюю уроженку Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии в злоупотреблении фтошопом. Юзеры посчитали, что нереально тонкая талия - результат обработки фотографии в специальном редакторе.
Фитнес-модели пришлось оправдываться за фото в крохотном бикини Instagram Ауры Руис
Фитнес-модели пришлось оправдываться за фото в крохотном бикини Instagram Ауры Руис
Руис оправдалась перед полумиллионом подписчиков тем, что сделала на снимке удачную позу.
"Только те из вас, кто умен, догадались, что я стою в такой позе, где все кажется более преувеличенным: талия, задница. Вы знаете, как сделать бедра выпуклыми? А я знаю", - сказал она.
Комментаторы продолжили критиковать девушку, окончательно ее разозлив.
"На этой фотографии совершенно невозможно использовать фотошоп, так как на земле есть параллельные линии. Искривление было бы видно", - написала фитоняшка.
Фитнес-модели пришлось оправдываться за фото в крохотном бикини Instagram Ауры Руис
Фитнес-модели пришлось оправдываться за фото в крохотном бикини Instagram Ауры Руис
Фитнес-модели пришлось оправдываться за фото в крохотном бикини Instagram Ауры Руис
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная российская фитнес-модель Наталья Зиброва на своем примере продемонстрировала, как в реальности выглядят фитоняшки.