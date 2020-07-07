Испанская фитнес-модель и звезда реалити-шоу "Большой брат" Аура Руис стала объектом критики в социальной сети после того,как разместила свое фото с одного из местных пляжей.

Пользователи всемирной паутиниы обвинили 30-летнюю уроженку Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии в злоупотреблении фтошопом. Юзеры посчитали, что нереально тонкая талия - результат обработки фотографии в специальном редакторе.

Фитнес-модели пришлось оправдываться за фото в крохотном бикини Instagram Ауры Руис

Фитнес-модели пришлось оправдываться за фото в крохотном бикини Instagram Ауры Руис

Руис оправдалась перед полумиллионом подписчиков тем, что сделала на снимке удачную позу.

"Только те из вас, кто умен, догадались, что я стою в такой позе, где все кажется более преувеличенным: талия, задница. Вы знаете, как сделать бедра выпуклыми? А я знаю", - сказал она.

Комментаторы продолжили критиковать девушку, окончательно ее разозлив.

"На этой фотографии совершенно невозможно использовать фотошоп, так как на земле есть параллельные линии. Искривление было бы видно", - написала фитоняшка.

Фитнес-модели пришлось оправдываться за фото в крохотном бикини Instagram Ауры Руис

Фитнес-модели пришлось оправдываться за фото в крохотном бикини Instagram Ауры Руис

Фитнес-модели пришлось оправдываться за фото в крохотном бикини Instagram Ауры Руис

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная российская фитнес-модель Наталья Зиброва на своем примере продемонстрировала, как в реальности выглядят фитоняшки.