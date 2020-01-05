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5 января • обновлено в 12:55
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Популярная спортсменка случайно показала себя голой

2.7т
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Популярная канадская рестлерша Селезия Спаркс попала в неудобную ситуацию, выложив случайно в Instagram свою обнаженную фотографию.

Демонстрируя результаты занятий в тренажерном зале, в какой-то момент 28-летняя девушка ошиблась со снимком, и показала всем кадр, который предназначался для ее молодого человека

Несмотря на то, что Спарск быстро осознала свою ошибку и удалила изображение, оно моментально разошлось по интернету.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть эти и другие фото спортсменки.

Селезия Спаркс

Селезия Спаркс

@seleziyasparx

Селезия Спаркс

Селезия Спаркс

@seleziyasparx

Селезия Спаркс

Селезия Спаркс

@seleziyasparx

Селезия Спаркс

Селезия Спаркс

@seleziyasparx

Селезия Спаркс

Селезия Спаркс

@seleziyasparx

Селезия Спаркс

Селезия Спаркс

@seleziyasparx

Селезия Спаркс

Селезия Спаркс

@seleziyasparx

Селезия Спаркс

Селезия Спаркс

@seleziyasparx

Селезия Спаркс

Селезия Спаркс

@seleziyasparx

Селезия Спаркс

Селезия Спаркс

@seleziyasparx

Селезия Спаркс

Селезия Спаркс

@seleziyasparx

Селезия Спаркс

Селезия Спаркс

@seleziyasparx

Селезия Спаркс

Селезия Спаркс

@seleziyasparx

Селезия Спаркс

Селезия Спаркс

@seleziyasparx

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Автор
Максим Богданов
Тема
рестлинг
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