Популярная спортсменка случайно показала себя голой

Популярная канадская рестлерша Селезия Спаркс попала в неудобную ситуацию, выложив случайно в Instagram свою обнаженную фотографию.
Демонстрируя результаты занятий в тренажерном зале, в какой-то момент 28-летняя девушка ошиблась со снимком, и показала всем кадр, который предназначался для ее молодого человека
Несмотря на то, что Спарск быстро осознала свою ошибку и удалила изображение, оно моментально разошлось по интернету.
OBOZREVATEL предлагает посмотреть эти и другие фото спортсменки.
Селезия Спаркс
@seleziyasparx
Селезия Спаркс
@seleziyasparx
Селезия Спаркс
@seleziyasparx
Селезия Спаркс
@seleziyasparx
Селезия Спаркс
@seleziyasparx
Селезия Спаркс
@seleziyasparx
Селезия Спаркс
@seleziyasparx
Селезия Спаркс
@seleziyasparx
Селезия Спаркс
@seleziyasparx
Селезия Спаркс
@seleziyasparx
Селезия Спаркс
@seleziyasparx
Селезия Спаркс
@seleziyasparx
Селезия Спаркс
@seleziyasparx
Селезия Спаркс
@seleziyasparx
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