Популярная спортсменка Анжела Сальвано оказалась звездой фильмов для взрослых

Американской культуристке Анжела Сальвадо оказалось мало призовых денег за выступления на турнирах по бодибилдингу, из-за чего известная спортсменка решила подработать в порно.

44-летняя спортсменка без стеснения стала демонстрировать неприличные позы перед камерой, используя фалоимитаторы.

Анжела Сальвадо

Анжела Сальвадо

Анжела Сальвадо

Анжела Сальвадо

Анжела Сальвадо

Анжела Сальвадо

Анжела Сальвадо

Анжела Сальвадо

Анжела Сальвадо

Анжела Сальвадо

Анжела Сальвадо

Анжела Сальвадо

Анжела Сальвадо

Анжела Сальвадо

Анжела Сальвадо

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы поддержки профессионального клуба по американскому футболу "Даллас Ковбойз" Хизер О'Коннор попала в неприятную ситуацию со своей домашней эротикой.

Девушка из города Арлингтон, штат Техас, которая несколько лет подряд являлось главной чирлидершей "ковбоев" нашла свои интимные фото в интернете.

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