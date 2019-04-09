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Популярная спортивная телеведущая выложила фото топлес

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Российская хоккейная телеведущая Ульяна Тригубчак продолжила радовать своих поклонников новым фото с ню-фотосессии.

Одна из самых известных ice-girl в Континентальной хоккейной лиге снялась топлес, сидя на коне, и держа в руках заряженный лук.

Девушке пришлось обнажиться, чтобы выполнить свой уговор. Тригубчак поспорила, что снимется голой, если ХК "Салават Юлаев" из Уфы выйдет в финал конференции.

Ранее Ульяна выложила обнаженное фото с луком, затем голый снимок на коне, а теперь совместила обе композиции.

Популярная спортивная телеведущая выложила фото топлес

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и на другие, не менее горячие снимки популярной россиянки.

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Ульяна Тригубчак

Ульяна Тригубчак

Instagram

Отметим, что девушка не первый раз оголяется в сети. В сентябре прошлого года Тригубчак отпраздновала международный день отказа от бюстгальтеров откровенным фото на своей странице в Instagram

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Тема
КХЛ
Место
Россия
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