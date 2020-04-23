Популярная фитнес-тренер выставила на продажу свои голые фото

Популярная американская фитнес-тренерша Лоурен Джей нашла оригинальный способ подзаработать на карантине. 26-летняя уроженка Калифорнии выставила на продажу свою домашнюю эротику.

"Вы не пожалеете, подписавшись на меня. У меня стройное тело, сочная попка, маленькие сиськи и розовая киска. Если вы хотите увидеть больше сексуального, эротического контента, я отправлю его вам сразу после оплаты", - написала девушка у себя на странице (стилистика оригинала сохранена).

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Лоурен Джей вызвала бурю восторженных комментариев в Instagram, снявшись абсолютно обнаженной.

Американка, которое уже долго время является тренером, наочно продемонстрировала, зачем девушкам ходить в качалку.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!