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24 апреля • обновлено в 03:52
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Популярная фитнес-тренер выставила на продажу свои голые фото

1.5т
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Популярная американская фитнес-тренерша Лоурен Джей нашла оригинальный способ подзаработать на карантине. 26-летняя уроженка Калифорнии выставила на продажу свою домашнюю эротику.

"Вы не пожалеете, подписавшись на меня. У меня стройное тело, сочная попка, маленькие сиськи и розовая киска. Если вы хотите увидеть больше сексуального, эротического контента, я отправлю его вам сразу после оплаты", - написала девушка у себя на странице (стилистика оригинала сохранена).

Популярная фитнес-тренер выставила на продажу свои голые фото

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Лоурен Джей

Лоурен Джей

@laurenjfit

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Лоурен Джей вызвала бурю восторженных комментариев в Instagram, снявшись абсолютно обнаженной.

Американка, которое уже долго время является тренером, наочно продемонстрировала, зачем девушкам ходить в качалку.

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Читайте все новости по теме "культуризм и бодибилдинг" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
культуризм и бодибилдинг Диеты и фитнес
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