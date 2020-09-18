Популярная фитнес-модель страстно поцеловала свою возлюбленную и показала фото

Популярная американская фитнес-модель и тренер Джейми Филлер снялась в провокационной фотосессии со своей возлюбленной.

Фитоняшка, не скрывающая нетрадиционную ориентацию, запечатлена в кадре страстно целующая другую девушку.

В подписи к фото Филлер рассказала о своей тренерской работе и клиентах.

"Вот суть моего сообщения: мне все равно, сработаемся мы вместе или нет. Меня не волнует, измените ли вы свое тело или нет. Что меня действительно волнует, и что меня заботит, так это то, чтобы вы знали, что на другом конце телефона есть кто-то, кого вы никогда не встречали, но который глубоко заботится о вас – потому что вы важны", – отметила американка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филлер вызвала настоящий фурор среди подписчиков в Instagram, откровенными фотографиями со своей подругой.