Известная чешская фитнес-модель Ленка Мысливцова порадовала своих подписчиков в Instagram откровенной фотосессией.

Спортсменка, которая в свое время становилось седьмой на чемпионате мира, снялась топлес, лишь слегка прикрыв грудь руками.

Многотысячная армия фанатов не смогла пройти мимо такой красоты, завалив фитоняшку восторженными комментариями.

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Популярная чешская фитнес-модель снялась в эротической фотосессии Instagram Ленки Мысливцовой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская фитнес-модель Брю Лукас, которая уже несколько лет держит одно из первых мест по поулярности в Instagram среди спортсменок, разделась топлес с подругой и показала фото.