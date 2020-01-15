Популярная фитнес-модель снялась обнаженной

Известная южноафриканская фитнес-модель Лисль Дамстра порадовала своих поклонников в Instagram обнаженной фотоссесией.

41-летняя уроженка Блумфонтейна, которая в свое время становилась призеркой крупных фитнес-турниров, снялась полностью обнаженной.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность спортсменки.

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Лисль Дамстра @lieslfitmom

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпионка России по фитнес-бикини в категории до 163 см Любовь Дрескова выложила в открытый доступ фотографии со своей откровенной фотосессии.

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