Популярная фитнес-модель снялась обнаженной

Известная южноафриканская фитнес-модель Лисль Дамстра порадовала своих поклонников в Instagram обнаженной фотоссесией.
41-летняя уроженка Блумфонтейна, которая в свое время становилась призеркой крупных фитнес-турниров, снялась полностью обнаженной.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность спортсменки.
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Лисль Дамстра
@lieslfitmom
Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпионка России по фитнес-бикини в категории до 163 см Любовь Дрескова выложила в открытый доступ фотографии со своей откровенной фотосессии.
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