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8 июня • обновлено в 03:13
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Популярная фитнес-модель Кэрри Гофорт сфотографировалась обнаженной

2.5т
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Популярная польская фитнес-модель Кэрри Гофорт произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков, похваставшись интимным снимком из своей коллекции.

В кадре фитоняшка запечатлена полностью обнаженной в ванной.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность спортсменки.

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Кэрри Гофорт

Кэрри Гофорт

@carriemissgainz

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Гофорт выполнила тренировку полностью обнаженной и показала фото.

Отметим, что ранее известная немецкая культуристка Марина Путцигер решила избавиться от скуки на карантине, снявшись в обнаженной фотосессии.

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Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
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