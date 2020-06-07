Популярная фитнес-модель Кэрри Гофорт сфотографировалась обнаженной

Популярная польская фитнес-модель Кэрри Гофорт произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков, похваставшись интимным снимком из своей коллекции.
В кадре фитоняшка запечатлена полностью обнаженной в ванной.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность спортсменки.
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Кэрри Гофорт
@carriemissgainz
Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Гофорт выполнила тренировку полностью обнаженной и показала фото.
Отметим, что ранее известная немецкая культуристка Марина Путцигер решила избавиться от скуки на карантине, снявшись в обнаженной фотосессии.
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