Главная Новости
10 октября • обновлено в 21:32
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Популярная фитнес-модель с голой грудью снялась в необычной тройной эротике

4.3т Читать материал на украинском

Популярная американская фитнес-модель и тренер Жанетт Фелисиано порадовала свои поклонников в Instagram обнаженной фотосессией.

Известная спортсменка снялась абсолютно без одежды, но прикрыла грудь руками. Необычности добавляет тот факт, что девушка одновременно закрывает интимные части тела и своим двум отражениям в зеркале.

Фанаты фитоняшки завалили ее тонной восторженных комментариев, отмечая оригинальность идеи, которая подчеркивает подтянутое тело и выпуклые формы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться красоткой.

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Жанетт Фелисиано

Жанетт Фелисиано

Instagram

Новости
Знаменитая гимнастка снялась полностью обнаженной для журнала - опубликованы фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе популярная итальянская фитоняшка произвела настоящий фурор в Instagram своими откровенными фотографиями.

Призерка международных турниров по фитнесу и бодибилдингу показала себя полностью раздетой и призвала своих подписчиц делать так же.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
22
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Экий ужас. Найдется ли в мире извращенец, у которого на "это" случится эрекция?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
фубля...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel