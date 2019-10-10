Популярная американская фитнес-модель и тренер Жанетт Фелисиано порадовала свои поклонников в Instagram обнаженной фотосессией.

Известная спортсменка снялась абсолютно без одежды, но прикрыла грудь руками. Необычности добавляет тот факт, что девушка одновременно закрывает интимные части тела и своим двум отражениям в зеркале.

Фанаты фитоняшки завалили ее тонной восторженных комментариев, отмечая оригинальность идеи, которая подчеркивает подтянутое тело и выпуклые формы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться красоткой.

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Жанетт Фелисиано Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе популярная итальянская фитоняшка произвела настоящий фурор в Instagram своими откровенными фотографиями.

Призерка международных турниров по фитнесу и бодибилдингу показала себя полностью раздетой и призвала своих подписчиц делать так же.

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