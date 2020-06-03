Популярная фитнес-модель снялась в тренажерном зале полностью обнаженной

Популярная американская фитнес-модель Санни Эндрюс впечатлила 100-тысячную армию своих подписчиков в Instagram, показав, в каком виде она ходит в тренажерный зал.

Дипломированный врач-диетолог и чемпионка WBFF по фитнесу попозировала перед камерой абсолютно голой.

"Сегодня без одежды, или это иллюзия?" – спросил один из поклонников, на что Эндрюс философски ответила "Реальность – это всего лишь иллюзия".

Санни Эндрюс @drsunnyandrews

Позже фитоняшка в комментариях призналась, что эта "качалка" находиться в подвале ее дома.

Санни Эндрюс @drsunnyandrews

Санни Эндрюс @drsunnyandrews

Санни Эндрюс @drsunnyandrews

Санни Эндрюс @drsunnyandrews

Санни Эндрюс @drsunnyandrews

Санни Эндрюс @drsunnyandrews

Санни Эндрюс @drsunnyandrews

Санни Эндрюс @drsunnyandrews

Санни Эндрюс @drsunnyandrews

Санни Эндрюс @drsunnyandrews

Санни Эндрюс @drsunnyandrews

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эндрюс произвела настоящий фурор в Instagram, выложив откровенные снимки с одного из тропических пляжей. Девушка вышла к океану полностью обнаженной.

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