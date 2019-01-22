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Популярная фитнес-модель поразила смелой эротикой

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Известная американская фитнес-модель Дейзи Джей произвела настоящий фурор среди своих подписчиков в Instagram смелой эротической фотосессией.

22-летняя уроженка Буэно-Айреса (Аргентина) разместила откровенные снимки у себя в аккаунте.

До того, как начать карьеру модели и переехать в США, Дейзи жила в Швейцарии и играла в регби в местной команде. На одной из тренировок к красотке подошел популярный фотограф Ли Хаген, открыв новую звезду фитнеса.

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Новости
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Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Дейзи Джей

Дейзи Джей

Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что чемпионка мира по фитнес-бикини Анна Кулинич угодила в громкий скандал в интернете.

Уроженка Донецка, которая в 2015 году переехала в Лобню (Московская область) и выиграла чемпионат России и чемпионат Москвы по фитнесу, до того как стать звездой, работала веб-проституткой.

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Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Темы
Диеты и фитнескультуризм и бодибилдинг
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