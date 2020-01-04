Популярная фитнес-модель поразила обнаженной фотосессией

Популярная американская фитнес-модель Лоурен Джей вызвала бурю восторженных комментариев в Instagram, снявшись абсолютно обнаженной.

Девушка, которое уже долго время является тренером, наочно продемонстрировала, зачем девушка ходить в качалку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться красоткой.

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

Лоурен Джей @laurenjfit

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