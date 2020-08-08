МоваЯзык

Топ-темы:

Популярная фитнес-модель показала себя топлес и обратилась к подписчикам

Раздевалка
1,2 т.
Наташа Эспиноса

Наташа Эспиноса на пирсе. Instagram Наташи Эспиносы

Популярная фитнес-модель Наташа Эспиноса, на Instagram-страницу которой подписались 435 тысяч человек, опубликовала фотографию топлес и написала откровенное сообщение фанатам.

"Я давно решила отказаться от публикации подобных снимков. Я пересмотрела свое отношение к контенту, которым я делюсь, и не хочу быть очередной Instagram-моделью, которая может показать лишь свое привлекательное тело. Мне нравится, когда меня фотографируют, но я делаю это не ради тщеславия, а ради того, чтобы показать изменения в своей жизни. Это касается не только физического аспекта, но и интеллектуального и эмоционального", – рассказала кубинская девушка.

Наташа Эспиноса показала себя топлес

Наташа Эспиноса показала себя топлес Instagram Наташи Эспиносы

Эспиноса работает инструктором по фитнесу, а ее целью является "помощь женщинам в построении здорового и спортивного образа жизни".

Наташа Эспиноса в прозрачном боди

Наташа Эспиноса в прозрачном боди Instagram Наташи Эспиносы

Наташа Эспиноса в купальнике телесного цвета

Наташа Эспиноса в купальнике телесного цвета Instagram Наташи Эспиносы

Наташа Эспиноса снялась полуобнаженной

Наташа Эспиноса снялась полуобнаженной Instagram Наташи Эспиносы

Наташа Эспиноса сделала акцент на груди

Наташа Эспиноса сделала акцент на груди Instagram Наташи Эспиносы

Наташа Эспиноса в красном бикини

Наташа Эспиноса в красном бикини Instagram Наташи Эспиносы

Наташа Эспиноса в красном бикини

Наташа Эспиноса в красном бикини Instagram Наташи Эспиносы

Как сообщал OBOZREVATEL, откровенное видео популярной украинской фитнес-модели Евгении Мосиенко вызвало озабоченность у ее поклонников.

модельФитнес
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Раздевалка