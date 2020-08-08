Популярная фитнес-модель показала себя топлес и обратилась к подписчикам

Популярная фитнес-модель Наташа Эспиноса, на Instagram-страницу которой подписались 435 тысяч человек, опубликовала фотографию топлес и написала откровенное сообщение фанатам.

"Я давно решила отказаться от публикации подобных снимков. Я пересмотрела свое отношение к контенту, которым я делюсь, и не хочу быть очередной Instagram-моделью, которая может показать лишь свое привлекательное тело. Мне нравится, когда меня фотографируют, но я делаю это не ради тщеславия, а ради того, чтобы показать изменения в своей жизни. Это касается не только физического аспекта, но и интеллектуального и эмоционального", – рассказала кубинская девушка.

Наташа Эспиноса показала себя топлес Instagram Наташи Эспиносы

Эспиноса работает инструктором по фитнесу, а ее целью является "помощь женщинам в построении здорового и спортивного образа жизни".

Наташа Эспиноса в прозрачном боди Instagram Наташи Эспиносы

Наташа Эспиноса в купальнике телесного цвета Instagram Наташи Эспиносы

Наташа Эспиноса снялась полуобнаженной Instagram Наташи Эспиносы

Наташа Эспиноса сделала акцент на груди Instagram Наташи Эспиносы

Наташа Эспиноса в красном бикини Instagram Наташи Эспиносы

Наташа Эспиноса в красном бикини Instagram Наташи Эспиносы

Как сообщал OBOZREVATEL, откровенное видео популярной украинской фитнес-модели Евгении Мосиенко вызвало озабоченность у ее поклонников.