Итальянская телеведущая Дилетта Леотта, с которой тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в качестве комментатора дебютировал в Италии, прокомментировала свою пикантную ситуацию.

Перед игрой Серии А между "Наполи" и "Брешиа" болельщики хором потребовали от проходившей мимо трибуны журналистки показать грудь.

"Болельщики "Наполи" поддерживали меня на протяжении всего матча. Но затем, после победы "Наполи", они попытались зайти дальше. Это была просто шутка. Моя реакция была частью иронии в том моменте", — приводит слова Леотты The Sun.

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Дилетта Леотта Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Леотта в свое время стала жертвой хакеров. Интернет-злоумышленники взломали ее iPhone и слили в сеть все интимные фотографии, которые не были предназначены для широкой общественности.

О спорте и не только – в нашем Instagram!