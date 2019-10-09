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10 октября • обновлено в 05:09
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Помощница Шевченко прокомментировала призыв показать голую грудь

18.3т Читать материал на украинском

Итальянская телеведущая Дилетта Леотта, с которой тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в качестве комментатора дебютировал в Италии, прокомментировала свою пикантную ситуацию.

Перед игрой Серии А между "Наполи" и "Брешиа" болельщики хором потребовали от проходившей мимо трибуны журналистки показать грудь.

"Болельщики "Наполи" поддерживали меня на протяжении всего матча. Но затем, после победы "Наполи", они попытались зайти дальше. Это была просто шутка. Моя реакция была частью иронии в том моменте", — приводит слова Леотты The Sun.

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

Дилетта Леотта

Дилетта Леотта

Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, Леотта в свое время стала жертвой хакеров. Интернет-злоумышленники взломали ее iPhone и слили в сеть все интимные фотографии, которые не были предназначены для широкой общественности.

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Туман Влад
Туман Влад
Прэлестно )))
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