Полураздетая Морозюк набросилась на подругу, вместе с ней свалившись в бассейн

Экс-супруга бывшего футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала, как проводит свой досуг на пляже под Киевом.

30-летняя девушка у себя в Instagram выложила видео, на котором она дурачится с подружкой. В ролике Морозюк прыгает на знакомую и вместе с ней падает в бассейн.

Несколько дней назад Морозюк произвела фурор у себя в Instagram летней фотографией в купальнике.

На снимке девушка в откровенном бикини демонстрирует рельефный пресс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.

Ранее Ира поделилась тяжелыми воспоминаниями из своего детства, рассказав, что ее очень сильно унижали и били родители.

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