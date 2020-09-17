Полураздетая лучшая биатлонистка мира показала свое тело в межсезонье

Действующая обладательница Кубка мира по биатлону Доротея Вирер похвасталась подтянутой фигурой в купальнике. Итальянка решила на выходных покататься на яхте

Лучшая биатлонистка планеты выложила в Instagram фотографии с отдыха, показав, как выглядит в межсезонье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Доротея произвела фурор на своих поклонников в Instagram, снявшись в купальнике.

Вирер 3 апреля отпраздновала свой 30-летний юбилей. В честь этого фанаты в сети выложили сексуальные снимки спортсменки.

Ранее Доротея выложила летнее соблазнительное фото. На снимке девушка запечатлена в коротком голубом платье, которое подчеркивает ее стройные ноги.