Полураздетая Левченко похвасталась формой на карантине

Знаменитая украинская легкоатлетка Юлия Левченко во время вынужденного карантина старается держать себя в форме.

У себя в Instagram 22-летняя прыгунья в высоту ответила на несколько вопросов подписчиков, которые касались ее внешних данных.

Киевлянка рассказала, что весит в среднем 60 кг при росте 182 см, опубликовав фото в соблазнительном наряде.

Юлия Левченко @levchenkou

Юлия Левченко @levchenkou

Юлия Левченко @levchenkou

Юлия Левченко @levchenkou

Ранее Левченко, показала, чем занимается во время карантина, чтобы сохранить себя в тонусе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа Левченко завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы в Быдгоще (Польша). Спортсменке покорилась планка 197 сантиметров.

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