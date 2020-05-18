Девушка нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги, который выступает за "Днепр-1" на правах аренды, Даша Савина опубликовала горячие снимки, на которых ее грудь прикрыта лишь руками.

"Мне она кажется красивой. И ей самой – тоже. В этом все и дело. Именно это и делает ее красивой. То, что она сама в это верит", – подписала она фотографии, процитировав произведение английского писателя Патрика Редмонда.

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Напомним, что недавно сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее играл в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что Супряга может стать "новым Андреем Шевченко".

OBOZREVATEL предлагает вам оценить красоту девушки, которая вдохновляет Владислава на новые свершения.

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Даша Савина @savinadasha

Как сообщал OBOZREVATEL, молодая жена тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном бикини.

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